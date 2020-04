Internetowa zrzutka na pomoc ubogim i bezdomnym w Katowicach. Uzbierano już na nowy kocioł do gotowania posiłków

Do tego firma produkująca tego typu urządzenia zaoferowało Towarzystwu atrakcyjne ceny, co oznacza, że w kwocie zebranej podczas zbiórki uda się zakupić kocioł warzelny na 150 litrów, patelnie elektryczną na 50 litrów, a być może także nowy piekarnik, ponieważ dotychczasowy pamięta jeszcze wczesne lata 90.

Dietmar Brehmer zachęca, aby nieść pomoc najuboższym, zwłaszcza w tak trudnym czasie. Już 24 marca opublikowaliśmy na łamach Dziennika Zachodniego jego apel w tej sprawie, który ponownie zamieszczamy poniżej.

„Zachęcam wszystkich mieszkańców Katowic i ludzi dobrej woli, aby nawet dziś, w obliczu pandemii, nie bali się pomagać. Przychodzą do nas osoby bezdomne, skrajnie biedne i schorowane. Tacy ludzie nawet jeśli mają dom, to nie mają tam jak przygotować posiłku. Bywa, że nie mają prądu. Ten obiad to ich jedyna możliwość na ciepły posiłek każdego dnia. Zdaję sobie sprawę z tego, że to tylko kropla w morzu potrzeb.