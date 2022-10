Indyjskie i słowiańskie włosy tajemnicą sukcesu! Dodają piękna, urody i pewności siebie! Są też fantastycznym pomysłem na pomyślny biznes Aleksandra Smolak

„ Indywidualne podejście do każdej klientki, precyzyjny dobór pasm przedłużających do struktury włosa oraz estetyczna koloryzacja stoją za sukcesem". O tym, za co i dlaczego kobiety pokochały słowiańskie włosy, rozmawiamy z Sylwestrem Gajdzikiem współwłaścicielem katowickiej Kliniki Skóry i Włosa.