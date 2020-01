Ile zarabiają mundurowi po wywalczonych podwyżkach? Zobaczcie płace policji w 2020 roku. Konkretne stawki

Nowi policjanci w Katowicach. Wciąż trwa też rekrutacja

Nieprzerwanie trwa nabór kandydatów do służby w policji w województwie śląskim. W 2020 roku przyjęcia do służby planowane są w aż sześciu terminach. Tymczasem jeszcze w tym roku, w grudniu, do służby w Katowicach przyjęto 21 nowych policjantów.