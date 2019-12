Ile pieców udało się wymienić w Katowicach w ciągu trzech lat? Alarm Smogowy: To wciąż zbyt mało

- Tak wolne tempo likwidacji najbardziej zanieczyszczających źródeł ciepła wskazuje iż, poza nielicznymi wyjątkami, walka ze smogiem nie jest priorytetem dla władz gminnych - podkreśla Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. - Jako pozytywny przykład podaje Kraków, w którym od 1 września 2019 roku funkcjonuje całkowity zakaz palenia węglem oraz drewnem i gdzie do tej pory zlikwidowano już ponad 14000 palenisk.

Dane te przedstawił Polski Alarm Smogowy. Według informacji zebranych przez PAS w Katowicach do wymiany zakwalifikowano 26700 źródeł ciepła. To pokazuje, że tempo ich wymiany nie jest zawrotne.

2222 - tyle kotłów grzewczych na paliwa stałe udało się wymienić w Katowicach w ciągu trzech lat, czyli od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 roku. Z tym wynikiem Katowice plasują się na czwartym miejscu wśród miast wojewódzkich w Polsce. Pierwszy jest Kraków, gdzie w tym samym czasie udało się zlikwidować 14246 pieców!

Katowice nie wypadają jednak najgorzej. Dla przykładu w Łodzi wymieniono w tym samym czasie zaledwie 2467 z 100000, które powinny zostać wymienione. Za to w Warszawie, gdzie do wymiany zakwalifikowano 20000 źródeł ciepła, w trzy lata udało się usunąć jedynie 746 kopciuchów.

- Niestety rządowy program Czyste Powietrze, który miał wspierać wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, wciąż nie funkcjonuje jak należy i potrzebna jest jego reforma - mówi Andrzej Guła. - Skomplikowane procedury oraz niewydolna sieć obsługi beneficjentów powodują, że ludzie miesiącami oczekują na rozpatrzenie wniosków w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, które odpowiadają za przyznawanie dotacji. Jednocześnie wiele samorządów uznaje iż uruchomienie centralnego programu zwolniło je z obowiązku uczestniczenia w procesie likwidacji kopciuchów. Tak nie jest.

Wśród problemów, które spowalniają wymianę palenisk węglowych Polski Alarm Smogowy wymienia również brak programów dedykowanych dla budynków wielorodzinnych. Choć nowelizowana obecnie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje takie wsparcie, to ma ono zostać ograniczone jedynie do budynków komunalnych, podczas gdy często mamy do czynienia z sytuacją, gdy paleniska węglowe są wykorzystywane w kamienicach będących albo w rękach prywatnych albo też w zasobie, który jest współwłasnością gminy i osób prywatnych.