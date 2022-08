Iggy Pop w Katowicach - zobacz zdęcia z drugiego dnia OFF Festivalu 2022. Działo się w Dolinie Trzech Stawów

Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia OFF Festivalu na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach.

Pierwsza od 2019 roku pełnowymiarowa edycja OFF Festivalu ściągnęła na teren Doliny Trzech Stawów w Katowicach bardzo liczną publiczność, spragnioną koncertów polskich i zagranicznych gwiazd.

Sobotnie granie na OFF-ie to m.in. Oxford Drama, Jaubi, Postman, czy Kacperczyk oraz gwiazda drugiego dnia imprezy czyli Iggy Pop. Dla legendarnego artysty to powrót na OFF-ową scenę po 10 latach. Wówczas wystąpił razem z zespołem The Stooges.