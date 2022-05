Huggy Wuggy - przedszkola zakazują przychodzenia z maskotką. Dlaczego? Zobacz inne najgorsze zabawki dla dzieci

Ostatni tydzień na popularnym portalu społecznościowym przyniósł wymianę poglądów rodziców na temat pluszaka który coraz bardziej zyskuje na popularności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z pozoru śmieszna maskotka - niebieska, kudłata z szerokim uśmiechem, jak się jednak okazuje, również postać z gry typu survival horror. To właśnie z tego powodu rozgorzała dyskusja na wielu grupach, a przedszkola zakazują przynoszenia maskotki do swoich placówek.

Niebezpieczna nieświadomość czy niegroźna zabawka?

Jednym z najpopularniejszych wpisów krążących w internecie, jest wpis Publicznego Przedszkola Przystań Elfów:

"Dziwny stwór z jeszcze dziwniejszym uśmiechem podkreślonym czerwonym kolorem ust. Zdaniem niektórych nawet zabawny. O uroczym imieniu Huggy Wuggy. Ten uśmiechnięty miłośnik przytulania, to postać z gry survival horror, który przytula by zabijać, a czerwień na jego twarzy otaczająca liczne zęby jest symbolem krwi jego ofiar" - przeczytamy we wpisie