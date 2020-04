Hotel przy Młyńskiej w Katowicach jest coraz wyższy. Mercure będzie miał 268 pokoi i garaż podziemny

Trwa budowa hotelu Mercure przy Młyńskiej w centrum Katowic

Hotel Mercure Katowice City Center powstaje na działce przy ulicy Młyńskiej, na której przez lata działał parking. To ścisłe centrum miasta. Tuż obok jest budynek Urzędu Miasta i główna katowicka Poczta, naprzeciw – Galeria Katowicka.

Budowa ruszyła już w ubiegłym roku, a ostatnio mocno nabrała tempa. Konstrukcja trzech kondygnacji nadziemnych jest już gotowa, aktualnie wykonywany jest czwarty poziom.

Katowicki Mercure ma mieć 268 pokoi, restaurację Winestone, zaplecze konferencyjne, centrum fitness oraz parking podziemny.

Tak ma wyglądać Mercure Katowice City Center

Mercure Katowice City Center będzie trzecim obiektem AccorHotels w Katowicach, zaraz po hotelach funkcjonujących pod marką Novotel i ibis Budget.

W Katowicach budują kilka hoteli

Warto dodać, że to niejedyny hotel budowany w stolicy aglomeracji śląskiej. Największy będzie ten przy alei Korfantego na działce po Varietes Centrum u Michalika. To hotel Puro, który ma mieć 14 kondygnacji naziemnych, dwie podziemne, ponad 240 pokoi i zaledwie 38 miejsc parkingowych w podziemnym garażu. Do tego sky bar na przedostatniej kondygnacji i taras widokowy na szczycie budynku.