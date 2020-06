Historyczna chwila. Katowiczanka Joanna Tokarska komentowała mecz GKS Katowice - Górnik Łęczna [ROZMOWA]

Nie wierzę, że nie ma pani poczucia przełamania pewnego tabu... Nie mam poczucia, że to jakaś wiekopomna chwila. Osobiście uważam, że podziały na mężczyzn i kobiety są w takich kontekstach nie do końca sensowne. Na pewno sama też nie będę dążyła do tego, żeby przy męskiej piłce pracować na stałe. Ktoś kiedyś powiedział mi, że zawodowych wyzwań nie należy odmawiać i tego staram się trzymać. Dostałam zaproszenie z TVP Sport i je przyjęłam. Zresztą wcześniej były już takie przypadki.

Rozmowa z Joanną Tokarską, komentatorką meczu GKS Katowice - Górnik Łęczna, była reprezentantką Polski Jak doszło do tego, że zasiadła pani w kabinie komentatorskiej na Bukowej obok Michała Zawackiego? Temat był na tapecie już przed pandemią, gdy mecz GKS Katowice - Górnik Łęczna miał się odbyć zgodnie z planem. Musieliśmy jednak wszystko odłożyć w czasie. To dla mnie skok w bok, nowe doświadczenie, ale z dużym zaskoczeniem przyjęłam wiele gratulacji, jakie napłynęły z branży. Ja do tego wszystkiego podchodzę spokojnie, nie traktuję tego momentu jako awansu zawodowego. Dla mnie zawsze największym zaszczytem i wyróżnieniem pozostaje komentowanie meczów reprezentacji kobiet.

Na meczu GKS-u z Łęczną pani była...

"Dwójką". Zawsze nią jestem i to mi odpowiada. Do "jedynki" nie mam predyspozycji.

W czasie spotkania śledziła pani media społecznościowe, z których często pani przecież korzysta?

Wylogowałam się. Podobno aby komentować mecz mężczyzn trzeba mieć abonament u psychologa, a ja jeszcze takiego nie wykupiłam. Mam świadomość, że nawet jak przed mikrofonem jest naprawdę dobrze to we wpisach może być bardzo źle. Kiedyś usłyszałam, że głos kobiecy jest generalnie dla kibiców nie do przyjęcia, po prostu są do tego nieprzyzwyczajeni, więc odczuwają dyskomfort. Może dlatego wydarzenia sportowe komentują niemal tylko mężczyźni, a w piłce nożnej można to "niemal" skreślić. No, aż do dzisiaj (śmiech).