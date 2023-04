Helios zaprasza na ekscytujące seanse filmowe

Pierwsza z nowości „Skołowani” to polska wersja historii, która podbiła serca widzów we Francji, a później w kolejnych krajach. To pełna uroku, romantyczna opowieść o spotkaniu wiecznego „Piotrusia Pana” i przebojowej kobiety. Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale… kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

„Renfield” – kolejna premiera na ekranach Heliosa – to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult wciela się w postać wiernego sługi Drakuli - Renfielda. W tej roli widzowie zobaczą zdobywcę Oscara - Nicolasa Cage'a. Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić czy istnieje inny świat i inne życie, niż te, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko jak to zrobić...