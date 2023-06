Helios prezentuje najnowszy repertuar

Nadchodzący tydzień i moc nowości na ekranach kin Helios gwarantują widzom mega rozrywkę i pełne spektrum emocji. W bogatej ofercie znalazły się filmy oraz projekty specjalne, które przypadną do gustu wielu grupom kinomanów – rodzinom, fanom superbohaterów oraz miłośnikom mocnych filmowych wrażeń! Helios zaprasza między innymi na Filmowe Poranki, Kino Kobiet oraz Nocny Maraton Filmowy.

16 czerwca to ważna data dla fanów Uniwersum DC. Tego dnia zadebiutuje porywająca produkcja „Flash” w reżyserii Andy’ego Muschiettiego. Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Gdy próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić! W niedzielę, 18 czerwca na ekranach wszystkich kin w całej Polsce ta produkcja będzie prezentowana także w wersji z ukraińskim dubbingiem. Ponadto, w najbliższy piątek odbędzie się również Nocny Maraton Filmowy FLASH. Poza najnowszą produkcją „Flash”, fani superbohaterów zobaczą także klasyczne filmy w reżyserii Tima Burtona: „Batman” z 1989 roku oraz „Powrót Batmana” z 1992 roku. Szykują się wielkie filmowe emocje!

W sobotę, 17 czerwca w kinach Helios zaprezentowana zostanie ukraińska animacja „Mavka i Strażnicy Lasu” w oryginalnej wersji językowej. W magicznym lesie kryje się źródło życia, którego strzeże wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu utalentowanego muzykanta Łukasza, będzie więc nie lada wydarzeniem. Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat… Najmłodszych kinomanów sieć zaprasza na pokazy animacji „Najlepsze urodziny Królika Karola”. Zbliżają się urodziny Karola. Gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić to święto po swojemu... Na fanów kina familijnego czekają też pokazy animacji „Super Mario Bros. Film”, w której Mario wyrusza w niezwykłą podróż przez Grzybowe Królestwo, aby odnaleźć swojego brata Luigiego oraz uratować świat przed złoczyńcą Bowserem. Na uwagę zasługuje także „Mała Syrenka” - wzruszającą opowieść o marzeniach, miłości i odwadze, która poruszy serca wszystkich widzów bez względu na ich wiek.

W niedzielę, 18 czerwca będzie miała miejsce kolejna odsłona cyklu Filmowe Poranki z pozytywną animacją „Bing”. Tytułowy bohater jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Projekcję tradycyjnie poprzedzają konkursy i zabawy w sali kinowej. „Transformers: Przebudzenie Bestii” - najnowsza część legendarnego uniwersum Transformerów - wstrząsa fanami na całym świecie. Ta epicka przygoda zabiera widzów w podróż od Nowego Jorku lat 90-tych, przez dżungle Peru, aż po najdalsze zakątki wszechświata. Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. Tym razem w wielkiej galaktycznej wojnie, poza Autobotami i Decepticonami, pojawią się także: Maximale, Predacony oraz Terracony. „Spider-man. Poprzez multiwersum” to pełen sensacji światowy hit, który przenosi widza w niezwykły świat równoległych rzeczywistości. Miles Morales musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha. Brawurowa produkcja „Szybcy i wściekli 10” to niesamowite wyścigi uliczne, spektakularne pościgi i niezawodna akcja. W tej odsłonie Dom Toretto i jego rodzina muszą zmierzyć się z najgroźniejszym do tej pory przeciwnikiem.

Fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się w nadchodzącym tygodniu na poniedziałkowy seans filmu „Sundown”. Rodzeństwo Alice i Neil spędzają urlop w słynnym meksykańskim kurorcie. Sielankę przerywa niespodziewany telefon, który zmusi ich do zmiany planów, a w głowie Neila pojawi się pokusa, by całkowicie zmienić swoje życie… Film stawia najważniejsze pytania o to, co naprawdę czyni nas szczęśliwymi. Pieniądze? Miłość? Więzi? A może ich brak? 21 czerwca w ramach najbliższej odsłony cyklu Kino Kobiet zaprezentowany zostanie film „Houria”. Ta produkcja to pochwała kobiecości, siostrzeństwa, wolności i uzdrawiającej mocy tańca. Tytułowa Houria jest tancerką, która pragnie zrobić światową karierę i podporządkowuje temu marzeniu całe życie. Aby związać koniec z końcem, w dzień pracuje jako sprzątaczka, a w nocy obstawia nielegalne walki. Szczegółowe informacje dotyczące premier, aktualny repertuar oraz bilety dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz kasach kinowych sieci. Kupując bilet wcześniej widzowie mogą zaoszczędzić więcej w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

