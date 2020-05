Hala sportowa Huty Baildon. Pamiętacie? To była jedna z bardziej charakterystycznych budowli w Katowicach. Została wyburzona 17 lat temu

Hala sportowa Huty Baildon była jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w Katowicach

Hala sportowa Huty Baildon, u zbiegu ulic Chorzowskiej i Żelaznej (gdy została wybudowana była to Dzierżyńskiego i Żelazna), była jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów przy drodze z Chorzowa do Katowic. Nowoczesna, o lekkiej konstrukcji, z przeszkloną elewacją służyła 34 lata. Uwagę zwracał również neon na jej dachu, przedstawiający piłkę wpadającą do kosza.

Właśnie z rozgrywanych tu meczów koszykówki hala słynęła. Została oficjalnie otarta w październiku 1969 roku, ale pierwsze sportowe widowisko odbyło się tu we wrześniu 1969 roku: reprezentacja Polski zagrała (i wygrała) z amerykańskim zespołem gwiazd (a dokładniej reprezentacją amerykańskich akademików występujących pod nazwą „All stars”).