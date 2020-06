Groźny wypadek na Beskidzkiej. Kierowca uderzył w drzewo

Do groźnego wypadku doszło we wtorek nad ranem na ul. Beskidzkiej w Katowicach. Kierowca samochodu osobowego uderzył w drzewo. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia drogowego doszło dzisiaj około godz. 4.00 na ul. Beskidzkiej w Katowicach. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni kierujący bmw jadąc w kierunku Kostuchny, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony na badania do szpitala - informuje Komenda Miejska Policji w Katowicach. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza teraz, kiedy ze względu na warunki atmosferyczne jazda jest szczególnie wymagająca i trudna. Dodatek solidarnościowy. Kto dostanie pieniądze? Wideo