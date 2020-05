Gotowe są już trzy wieżowce Nowego Tysiąclecia na Tysiącleciu w Katowicach. Brakuje jeszcze dwóch

OFF Festival nie odbędzie się w tym roku. Jest nowa data

OFF Festival to kolejna impreza, która nie odbędzie się w tym roku. Organizatorzy poinformowali w czwartek 7 maja o zmianach i przenosinach słynnej katowickiej imprezy na 2021 rok. Kolejna edycja OFF Festival odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia 2021. Bilety zakupione na tegoroczną...