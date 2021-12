Gotowanie na żywo z finalistką MasterChefa w Zielonym Bazarze w Katowicach już w najbliższą sobotę

4 grudnia w Zielonym Bazarze odbędzie się gotowanie na żywo z Jolantą Kleser. Podczas wydarzenia kucharka podpowie jak skomponować zbilansowane danie, które można zabrać ze sobą do pracy. Nie zabraknie także rozrywki dla dzieci, z najmłodszymi uczestnikami wydarzenia finalistka MasterChefa będzie wypiekać i dekorować świąteczne pierniczki.

Dla dorosłych Jolanta Kleser przygotuje i rozda super bowls z sezonowymi warzywami i owocami. Będą to miski zbilansowanych dań, które można zabrać ze sobą do pracy. Wszystko w oparciu o świeże produkty z Zielonego Bazaru. Finalistka MasterChefa przygotuje trzy różne dania. Dwa typowo wytrawne. Będą to bulgur, marchewki po marokańsku, chipsy z jarmużu, humus z ciecierzycy z limonen, zatar, kolendra, pistacje, ser halloumi oraz kasza gryczana, zapiekane grzyby z tymiankiem i czosnkiem, feta, chips z kindziuka, karmelizowane dynia w korzennych przyprawach. Jedna miska będzie natomiast przygotowana na słodko. W jej skład wejdą pieczone śliwki z cynamonem i kardamonem, labneh, miód, migdały, mięta, kuskus lub kasza jaglana.