Górnicy PGG wracają z Warszawy. Porozumienie jest naprawdę blisko! To nieoczekiwany finał spotkania z rządem

Górnicy zrezygnują z protestów? Porozumienie blisko

13 stycznia na godz. 11:00 zaplanowano rozmowy przedstawicieli związków zawodowych oraz rządu, z wiceministrem Piotrem Pyzikiem na czele. Odbyło się ono w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie. Chociaż mało kto oczekiwał, że negocjacje doprowadzą do rozstrzygnięcia sporu, który ciągnie się już od wielu tygodni, to przyniosły one nieoczekiwane rezultaty.

- Za wcześnie, by mówić o szczegółach, ale jesteśmy blisko porozumienia. Jutro kolejne spotkanie, tym razem w Katowicach. Jestem dobrej myśli - podkreśla Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80.

Kolejne spotkanie rozpocznie się 14 stycznia o godz. 9:00 w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Godzinę wcześniej spotkają się członkowie sztabu protestacyjno-strajkowego. Pozytywne rozstrzygnięcie będzie oznaczać, że protesty, o których od dłuższego czasu mówili górnicy, zostaną odwołane.

Związkowcy zapowiadali wcześniej, że jeżeli do 17 stycznia nie dojdzie porozumienia, przejdą do bezterminowej blokady wysyłki węgla. Kolejne spotkania z przedstawicielami spółki oraz rządu, łącznie z tym ostatnim, zorganizowanym 12 stycznia w siedzibie PGG w Katowicach, nie przynosiły rozstrzygnięcia. Mało kto spodziewał się więc przełomu podczas rozmów w Warszawie.