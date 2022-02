Górnicy PGG stracili na Polskim Ładzie - wypłaty mniejsze co najmniej o kilkaset złotych. Będą protesty?

Wypłaty dla górników PGG za styczeń i luty, biorąc pod uwagę także przewidzianą na ten okres "czternastkę", były pomniejszone co najmniej o kilkaset złotych. Jak informują, powołując się na dane spółki, aż 50 proc. z nich otrzymało na konto od 500 do 1000 zł mniej niż powinno. 10 proc. jest z kolei stratna na kwotę wyższą niż 1000 zł, a kolejne 10 proc. na niższą niż 500 zł.

Oznacza to, że pomniejszone wypłaty w 2022 roku otrzymało aż 70 proc. górników PGG. Według nich jest to spowodowane Polskim Ładem.

- Bałagan spowodowany Polskim Ładem uderzył tym razem w górników. Większość z nich jest poszkodowana na kwotę między 500 zł a 2000 zł. Zamieszanie panujące obecnie w spółce wprawia w osłupienie nawet księgowych. Oczekujemy, że zaległe pieniądze zostaną jak najszybciej wypłacone. Skoro posłowie mogli je odzyskać, to my liczymy na to samo - mówi Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80.