Gmach Sejmu Śląskiego pomalowany farbą? "Tak niszczy się pomnik historii Górnego Śląska" - mówi Henryk Mercik

Gmach Sejmu Śląskiego prostacko pomalowany farbą? Tak niszczy się pomnik historii Górnego Śląska

Gmach Sejmu Śląskiego to najbardziej monumentalny obiekt architektury modernistycznej w Katowicach. To także symbol niezależności Górnego Śląska, w końcu to właśnie tam do II wojny światowej obradował Sejm Śląski. Dziś jest on siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a część pomieszczeń zajmuje również Śląski Urząd Marszałkowski.

W ostatnim czasie remont przeszedł parking oraz część elewacji gmachu od strony ul. Ligonia. Efekty prac oburzyły Henryka Mercika, lidera Śląskiej Partii Regionalnej, ale też członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.