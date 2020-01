Głosuj w konkursie OFF Science - Przegląd Garażowych Wynalazków

Niezwykła wystawa "Przytul Polskę" w Katowicach. Można ją zwiedzać bezpłatnie ZDJĘCIA

Do 6 października na rogu Młyńskiej i Pocztowej w Katowicach można oglądać niezwykłą wystawę „Przytul Polskę”. To projekt kierowany do rodzin, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, który w przyjazny i radosny sposób, ma podejmować zagadnienia polskości, obywatelstwa i wspólnoty.