Giszowiec. W czwartek otwarty zostanie ostatni odcinek węzła Kolista

- Szczęśliwie udało nam się wcześniej wykonać zaplanowane prace. To ostatni element docelowego układu drogowego w tym miejscu, gotowe są wszystkie relacje i łącznice - tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje.

Od czwartku kierowcy znów będą mogli korzystać z przejazdu z osiedla Giszowiec, a także z DK86 od strony Tychów, na osiedle przy ul. Kolistej. Umożliwi to również dojazd do skrzyżowania ul. Kolistej z ulicami Karolinki i 73. Pułku Piechoty. Tym samym zmianę odczują mieszkańcy pobliskich osiedli i pasażerowie komunikacji miejskiej. Autobusy będą jeździć pierwotną trasą bez objazdu, co skróci czas podróży.

Mapa sytuacyjna węzła drogowego na Giszowcu. KAW