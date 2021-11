Gigantyczny wzrost zachorowań w woj. śląskim! Już w 180 szkołach są lekcje online

W czwartek 4 listopada, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 515 nowych przypadkach zakażenia w Polsce - to wzrost do dnia poprzedniego o 49 procent, a zarazem największa liczna nowych przypadków od 17 kwietnia 2021 roku. Zmarło aż 250 osób - to rekord IV fali pandemii! Dla woj. śląskiego dane są jeszcze bardziej niepokojące! Ubiegłej doby, nowych zakażeń było aż 1241 - to wzrost do dnia poprzedniego o 122 procent! Na kwarantannie jest 20 559 osób. Wykonano 7 587 testów w regionie. Gdzie zachorowań jest najwięcej? Kliknij w następne zdjęcie >>> W woj. śląskim już w 180 szkołach są lekcje online! Wczoraj, już w 180 szkołach województwa śląskiego uczniowie mieli zajęcia online. Najwięcej w tym gronie jest podstawówek. W kilku placówkach zdalnie uczą się wszystkie klasy. Czy powtórzy się scenariusz sprzed roku? Gdzie dzieci uczą się zdalnie? Czytaj więcej >>>

arc / gow.pl