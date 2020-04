Gigantyczne kary za łamanie kwarantanny na Śląsku. Najczęstsza wymówka jest... na teściową

Gigantyczne kary za łamanie kwarantanny na Śląsku

Wizyta u chorej teściowej – to jedna z najczęstszych wymówek, jakie słyszeli policjanci z województwa śląskiego od osób, które łamią kwarantannę. Niestety liczba ukaranych stale rośnie. W sumie do poniedziałku wielkanocnego inspektorzy sanitarni wydali już 115 decyzji o ukaranie osób łamiących kwarantannę, a łączna liczba nałożonych kar to już blisko 600 tys. zł. Podsumowanie w sprawie przygotowały służby wojewody śląskiego.

Najwięcej zdarzeń związanych z łamaniem kwarantanny jest w statystykach bytomskiego sanepidu, który wydał decyzje na kwotę ponad 135 tys. zł.

– Zdarzało się, że osoby wychodziły z domu, za nic mając kwarantannę, wypłacić pieniądze do banku, na zakupy czy wybierały się na święta do rodziny, narażając zdrowie innych – relacjonuje dyrektor powiatowego inspektoratu w Bytomiu Jolanta Wąsowska. Kary zazwyczaj wynosiły 5 tys. zł, ale zdarzyła się i dwukrotnie wyższa. 10 tys. zł musi zapłacić kobieta, której policja już kilkakrotnie nie zastała domu, a czas ten spędzała na zakupach, albo ze znajomymi.