Gdzie zjeść w Katowicach? Pizzerie, bary, restauracje. Które miejsca polecacie?

Najlepsze jedzenie w Katowicach?

Szukając baru z jedzeniem, przeważnie pytamy o opinie innych. To świetny sposób, by wybrać miejsce dla siebie, gdzie warto jeść w Katowicach. Wcześniej jednak trzeba wiedzieć co można wybrać. Właśnie dlatego zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy działające w branży gastronomicznej z okolicy. Jeżeli jakiejś brakuje, powiedz osobie zarządzającej social mediami, że musi to szybko nadrobić.

Jakie miejsca z dobrym jedzeniem w Katowicach znajdziesz poniżej? Przykładowo:

food truck

smażalnia ryb

kawiarnia

firma cateringowa

restauracja

kuchnia francuska

kuchnia orientalna

kuchnia wegańska

Sława jest jak kawior. Bardzo przyjemnie jeść go od czasu do czasu, ale na co dzień jest nie do zniesienia.

Marilyn Monroe

