Gdzie w województwie śląskim można odbyć kwarantannę poza miejscem zamieszkania?

Jak podkreślają lekarze i epidemiolodzy, w dobie epidemii należy wykazać się szczególną odpowiedzialnością za życie swoje, bliskich i innych osób. Tylko w ten sposób można skutecznie zmniejszyć liczbę zachorowań. Niektórzy Polacy zostali zobowiązani ustawowo do odbycia kwarantanny, inni natomiast dobrowolnie, w trosce o najbliższych, sami szukają odpowiednich miejsc do odbycia kwarantanny poza miejscem zamieszkania.

Kto musi a kto powinien poddać się kwarantannie?

• w trosce o swoje zdrowie i zdrowie innych chcą odbyć kwarantannę indywidualnie, samodzielnie w pokoju;

• znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka (np. ze względu na wiek lub pobyt za granicą);

• nie chcą narażać rodziny na kwarantannę (zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli jeden z członków rodziny jest poddany kwarantannie domowej, wszyscy domownicy również podlegają izolacji w domu).

Kwarantanna w hotelu – gdzie jest możliwa?

W województwie śląskim jednym z obiektów noclegowo-gastronomicznych, w których można poddać się 14 dniowej kwarantannie jest dumnie okrzyknięty mianem „słynny hotel w Szczyrku” - Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo. To obiekt położony na wysokości 660 m n.p.m., z niepowtarzalnym widokiem na panoramę Beskidu Śląskiego, w tym na jego najwyższy szczyt – Skrzyczne.

Do początku kwietnia 2020 r. Orle Gniazdo funkcjonowało jako tzw. „rządowy obiekt kwarantanny”, co w dużym uproszczeniu sprawiało, że z oferty kwarantannowej obiektu mogły skorzystać wyłącznie osoby skierowane przez służby. Na szczęście dla wszystkich, zniesiono to obostrzenie i z oferty odbycia kwarantanny poza miejscem zamieszkania mogą skorzystać również osoby, które samodzielnie zdecydują się na skorzystanie z oferty tego obiektu.

Dlaczego warto skorzystać z oferty kwarantannowej Orlego Gniazda?

Za wyborem Orlego Gniazda w Szczyrku przemawia wiele argumentów. Wśród tych najważniejszych wskazuje się najczęściej:

• ogromne doświadczenie i profesjonalizm personelu w obsłudze gości hotelowych w czasie epidemii (przypomnijmy – obiekt od początku wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny obsługiwał osoby skierowane przez służby na obowiązkową kwarantannę),

• zachowanie poufności nt. personaliów osób przebywających w obiekcie indywidualnej kwarantanny,

• indywidualna kwarantanna z pełną izolacją,

• pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem i telefonem oraz niepowtarzalnym widokiem na panoramę Beskidu Śląskiego,

• pobyt z wyżywieniem (do wyboru: śniadania + lunche lub śniadanie, lunch i kolacja) oraz możliwością zamawiania i płatności przez system internetowy dodatkowych posiłków, napoi i środków higienicznych które są dostarczane pod drzwi (to aktualnie jedyny obiekt, który posiada takie rozwiązanie),

• możliwość odbycia kwarantanny w gronie rodziny (na życzenie możliwe jest zakwaterowanie wszystkich domowników).

Wybór Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo to prawdopodobnie najlepsza spośród możliwych alternatywa do spędzenia kwarantanny w ośrodku wieloosobowym.

Dane teleadresowe obiektu kwarantanny indywidualnej

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo

ul. Wrzosowa 28a

43-370 Szczyrk

Aby poznać ofertę zakwaterowania na indywidualną kwarantannę 14-dniową (z możliwością przedłużenia pobytu)

należy skontaktować się z obiektem:

• pisząc email na adres: recepcja@orle-gniazdo.pl

• dzwoniąc pod numer: +48 33 81 97 300

• poprzez formularz kontaktowy: https://www.orle-gniazdo.pl/kontakt