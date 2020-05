Gdzie w Katowicach jest najbezpieczniej? Zobacz ranking dzielnic

Ranking bezpieczeństwa dzielnic w Katowicach

Najpopularniejszy internetowy serwis nieruchomości w Polsce, czyli Otodom.pl, opublikował ranking bezpieczeństwa katowickich dzielnic. Na jakiej podstawie został on stworzony? Przeprowadzono badanie opinii wśród 1600 mieszkańców miasta, którzy ocenili, jak czują się w swoim miejscu zamieszkania.

Ankietowani w skali od 1 do 5 oceniali dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczyła tego, czy w swojej dzielnicy czują się bezpiecznie i nie boją się poruszać, ani wracać do domu po zmroku. Drugie pytanie zadano bezpośrednio o bezpieczeństwo dzieci w czasie, kiedy znajdują się one poza domem.

Mieszkańcy Katowic najwyżej w kategorii "bezpieczeństwo" ocenili Brynów-Osiedle Zgrzebnioka.