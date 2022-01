Gdzie na spacer do 9 km od Katowic. Urokliwe trasy na weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki spacerowe z Katowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 9 km od Katowic, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Katowicach ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Katowicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🌳 Trasa spacerowa: Katowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,29 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 2 599 m

Suma zejść: 2 605 m

Trasę dla spacerowiczów z Katowic poleca Przerywnik

Wycieczka szlakami na osiedle Ligoty Panewniki i Kokociniec. Uwaga na czarny szlak, mało widoczny.

Nawiguj