Gastro Fajer 2020 nie rozpocznie się w środę, 27 maja, a dopiero tydzień później. Powodem jest pogoda

Gastro Fajer 2020 nie rozpocznie się w środę, 27 maja, a dopiero tydzień później - 3 czerwca. Powodem jest zapowiadana na weekend pogoda.

- Szykowaliśmy się mocno i chcieliśmy już dziś wystartować z tegoroczną edycją. Bardzo zależy nam, by ten początek był najlepszy! Ale nie sposób przeskoczyć tego, na co nie mamy wpływu. Prognozy na najbliższe dni to deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Dlatego postanowiliśmy z bólem serduszka przesunąć o tydzień start Gastro Fajer 2020. Wystawcy przyjęli tę zmianę ze zrozumieniem. To po prostu nie byłby najlepszy początek, taki na który wszyscy czekamy. Widzimy się zatem od środy 3 czerwca i już odliczamy dni i godziny – mówi Oskar Olszewski z Gastro Fajer.