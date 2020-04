Galerie handlowe tylko dla zdrowych? Klienci tylko bez gorączki. Kamery termowizyjne przy wejściu

Rząd stopniowo odmraża gospodarkę. Wśród ważnych decyzji jest również ta o ponownym otwarciu sklepów w centrach handlowych. Być może powrót na zakupy w galeriach handlowych czeka nas szybciej niż myśleliśmy. Money.pl dotarł do różnych propozycji rządowych, według których, co zrozumiałe, w sklepach dojdzie do wielu zmian. Jedną z nich jest zainstalowanie kamer termowizyjnych na wejściach do galerii.

Centra Handlowe mogą zostać niedługo otwarte. Co się zmieni? Ministerstwo Rozwoju od dłuższego czasu prowadzi już konsultacje z właścicielami centrów handlowych w Polsce. Wszystko po to, by ustalić nowe zasady, dzięki którym klienci będą mogli korzystać z różnych sklepów. Takie informacje dostarcza money.pl. To właśnie na ponowne pełne otwarcie galerii handlowych czeka tysiące Polaków. Jakie pojawiają się propozycje zmian? Właściciele i pracownicy centrów handlowych będą musieli wprowadzić wiele zmian, zanim placówki handlowe zostaną na nowo w pełni otwarte. Obecnie w otwartych centrach handlowych możemy jedynie zrobić zakupy w sklepach spożywczych, a także skorzystać m.in. z apteki, drogerii, poczty czy pralni. Kamery termowizyjne w centrum handlowym. Rękawiczki i maseczki w sklepach bez zmian Jedną z nowości, która może pojawić się w centrach handlowych, są kamery termowizyjne. Takie kamery mają być zamontowane przy wejściach do galerii. Kamery wykryją, czy dana osoba ma gorączkę i czy może wejść na teren sklepu. Do sklepów wejdziemy, gdy system wykaże, że nie jesteśmy chorzy.

Tak jak w pozostałych sklepach klienci będą musieli zasłaniać twarz. Sklepy mają zapewnić płyn do dezynfekcji oraz rękawiczki. Pracownicy będą musieli dezynfekować toalety co najmniej dwa razy dziennie, dezynfekcji mają być poddawane też drzwi, klamki, schody czy blaty. Dezynfekcja ma odbywać się także w przebieralniach. Korzystający z toalet znajdą w nich informacje w jaki sposób myć ręce oraz jak właściwie zakrywać twarz. Być może sklepy będą musiały zapewnić klientom maseczki. Ograniczenia podczas zakupów w centrach handlowych To nie wszystkie zmiany, które mogą wejść w życie, gdy rząd otworzy ponownie sklepy w centrach handlowych. Tak jak w innych sklepach i punktach, także tutaj klienci mają zachować odpowiednie odstępy.

W centrach handlowych mają zostać wyłączone fontanny, a place zabaw (jeśli znajdują się na terenie placówki) będą zamknięte.

W galeriach handlowych nadal zamknięte miałyby być siłownie, sale zabaw, kina czy kluby fitness. Jak podaje money.pl wśród propozycji zmian jest także zapis o parkowaniu - być może zostanie wprowadzony wymóg, by klienci parkowali co drugie miejsce.

Ponadto w centrach handlowych może zostać wprowadzony limit klientów. Jak informuje money.pl według wstępnych założeń liczba osób będzie związana z powierzchnią danego lokalu (sklepu, punktu), a nie całego centrum handlowego. Oczywiście wszystko to może ulec zmianie, bo w budynku nie może przebywać jednocześnie zbyt dużo osób. Nadal nie moglibyśmy jadać posiłków wewnątrz centrów handlowych, choć istniałaby możliwość zamawiania jedzenia na wynos. Jak podaje Business Insider rząd przewiduje siadanie przy stolikach w galeriach handlowych dopiero w IV fazie odmrażania gospodarki. Wtedy przy jednym stoliku mogłyby usiąść tylko trzy osoby, które przyszły na zakupy razem i musiałby one zachować odpowiedni odstęp.

Kiedy zostaną otwarte centra handlowe? Przedstawione propozycje to nie ustalone warunki, mogą się one jeszcze zmienić. Rząd na jednej z konferencji prasowej przedstawił plany powrotu do nowej normalności i stopniowego odmrożenia gospodarki. Póki co znajdujemy się w pierwszym etapie luzowania obostrzeń. Centra handlowe, o których piszemy, mają być otwarte dopiero podczas III etapu.

III etap zniesienia obostrzeń: gastronomia - stacjonarnie z ograniczeniami

otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych

otwarcie sklepów w galeriach handlowych

wydarzenia sportowe do 50 osób (otwarta przestrzeń, bez udziału publiczności)

organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach szkolnych 1-3 (nie będzie to pełny powrót do szkoły, a opieka nad dziećmi, którymi nie mogą zajmować się rodzice) - ustalona max. liczba dzieci w sali

O takich planach poinformował Polaków premier Mateusz Morawiecki. Nadal nie znamy daty wprowadzenia II etapu, ale jeśli przyjmiemy, że będą one wchodzić w życie co dwa tygodnie - to drugi etap rozpocznie się od 4 maja, a trzeci etap od 18 maja. Dziennik Rzeczpospolita również wskazuje, że prawdopodobny termin otwarcia galerii handlowych to 18 maja.