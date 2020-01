Galeria Katowicka stworzyła KatoKartę. Punkty za zakupy można wymieniać na bilety na imprezy kulturalne, sportowe i muzyczne

Galeria Katowicka stworzyła KatoKartę

KatoKarta to rozszerzenie programu lojalnościowego Galerii Katowickiej. Umożliwia wymianę punktów na nagrody w postaci wejściówek na miejskie imprezy kulturalne, sportowe czy muzyczne. Najbliższe wydarzenia, na które można dostać wejściówki to m.in Katowicka Noc Kabaretowa, Kabaret Nowaki – za Granicą Żartu oraz 12 Tenors & Diva.

- Rozwój KatoKarty w obranym kierunku to tak naprawdę odpowiedź na oczekiwania mieszkańców aglomeracji - naszych klientów. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy znane śląskie instytucje, z którymi mieliśmy już przyjemność pracować, a które nadają rytm miejskiemu życiu kulturalno - rozrywkowemu. Ich zainteresowanie podjęciem ponownej współpracy jest dla nas potwierdzeniem, że jesteśmy postrzegani jako godni partnerzy – mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.

Czym jest KatoKarta? Przedstawiciele GK tłumaczą to tak: To moduł w programie lojalnościowym, umożliwiający wymianę paragonów na punkty, a następnie punktów na nagrody – zniżki, bilety do kina, kosmetyki czy pyszną kawę, a od niedawna także na wydarzenia katowickich ośrodków kultury.