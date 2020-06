Galeria Katowicka przywraca kolejne wyłączone z powodu pandemii koronawirusa strefy

Strefy wypoczynku, rozrywki oraz coworkingu wróciły do przestrzeni Galerii Katowickiej we wtorek, 9 czerwca.

- Otwarcie tych miejsc odbywa się zgodnie ze ścisłymi regulacjami sanitarnymi opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Przy wejściach do stref zostały zamontowane dozowniki z płynem dezynfekującym. Strefy są regularnie dezynfekowane przez personel sprzątający Galerii – wyjaśniają przedstawiciele centrum handlowego.

Strefa coworkingu, czyli miejsce, w którym można popracować, znajduje się na kondygnacji drugiej. Tu zachowano odpowiednie odległości między stanowiskami pracy.

- Zgodę na wznowienie działalności mają też kina i teatry. Zarówno Multikino, jak i Scena w Galerii, nie ustaliły jeszcze ostatecznej daty ponownego otwarcia – dodają w GK.

Przedstawiciele centrum handlowego podkreślają, że GK wciąż działa w reżimie sanitarnym. Co o oznacza? W galerii dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji, a w tutejszych sklepach można kupić maseczki (Super-Pharm, Hebe, Marylin, Leopardus i w Stokrotce), dodatkowo, przy wejściu od strony dworca autobusowego na poziomie -1 jes maseczkomat. W sklepach klienci muszą nosić rękawiczki jednorazowe, albo dokładnie odkazić ręce przed rozpoczęciem zakupów. To nie koniec.