Fundacja "Gniazdo" z Katowic ma wyremontowaną świetlicę. Stało się to dzięki wsparciu prywatnej firmy. Po otwarciu odbył się Dzień Dyni

- Dzieci są zachwycone, podobnie jak my, opiekuni. Otrzymujemy wielkie wsparcie ze strony miasta, osób prywatnych i lokalnych firm, ale niestety mimo to długo nie było nas stać na ten remont - mówi Agnieszka Czajak, wiceprezes fundacji „Gniazdo” i kierownik świetlicy. - Świat się zmienia, a my chcemy dotrzymać mu kroku. Zastanawiamy się w jaki sposób pracować z naszymi podopiecznymi. Ten remont to nowe otwarcie, które pomoże nam w dalszej działalności - dodaje.