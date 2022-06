Forum Kobiecości 2022. Kobieca Twarz województwa śląskiego. Znamy panie, które powalczą o zwycięstwo w plebiscycie Kobiecej Twarzy Roku Redakcja

Odważne, cierpliwe i przebojowe - takie są laureatki konkursu „Dziennika Zachodniego” KOBIECA TWARZ ROKU. Podczas Forum Kobiecości 2022, które odbyło się 11 czerwca, uczestniczki miały szansę wziąć udział w szkoleniach i licznych konkursach. - To jest niesamowite wydarzenie, które pokazuje siłę kobiecości. To jakie jesteśmy, do czego dążymy i jaki mamy potencjał - mówi nam coach Wioletta Witczak-Smolnik.