FoodLooksGood! Ruszyły rezerwacje na Restaurant Week z rabatem Visa

SmakuJEMY oczami!

Jednym z najpopularniejszych trendów w mediach społecznościowych jest fotografowanie jedzenia, czyli foodstagramming. Kształty, kolory, tekstury, kompozycje dań na talerzu - mówi się, że nawet 50% smaku to wygląd jedzenia. Prezentacja dań na talerzu, czy dobór zastawy bywają ważniejsze niż jego składniki. To zdjęcia potraw dodają tyle smaku naszym profilom w Internecie.1

Już za chwilę wystartuje ogólnopolska, wysokozasięgowa kampania #FoodLooksGood, która będzie mocno zachęcać Gości do robienia zdjęć dań w Restauracji i dzielenia się nimi w social mediach. Towarzyszyć będzie ona jesiennej edycji Restaurant Weeka, największego Festiwalu kulinarnego w Polsce i w Europie. - To będzie najbardziej "instagramowa" edycja Restaurant Weeka, w której Restauracje przygotują kolorowe dania, estetycznie zaaranżowane na talerzu, tak by Goście mogli nie tylko pysznie zjeść, ale i zrobić piękne zdjęcia jedzenia, którymi podzielą się w swoich social mediach - zaznacza Monika Kamińska, Senior Marketing Manager. - Tej jesieni zasmakujemy oczami. Na Gości czeka ponad 2500 popisowo podanych dań w ponad 400 najbardziej autorskich Restauracjach w całej Polsce! - dodaje Marcin Wawrzeń, Country Manager.