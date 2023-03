"Fit jest git" w Katowicach. Bogata oferta zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców. To wspólny program miasta i UNICEF-u OPRAC.: Szymon Karpe

Program "Fit jest git" w Katowicach to bogata oferta zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, którzy od poniedziałku do soboty mogą skorzystać z różnych form aktywności fizycznej organizowanych w ramach współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). To kolejny wspólny projekt Urzędu Miasta i UNICEF-u oraz element integracji polsko-ukraińskiej. Zajęcia odbywają się na obiektach katowickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Hali Sportowej przy ul. Józefowskiej, Lodowisku Jantor II oraz w Ośrodkach Sportowych przy ul. Asnyka, Gliwickiej i 1 Maja.