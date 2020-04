Firmy zapowiadają zwolnienia grupowe. Do PUP w Katowicach wpłynęły zawiadomienia od 7 firm

W kwietniu status bezrobotnego w Katowicach przyznano 173 osobom

W ciągu dwóch pierwszych tygodni kwietnia w katowickim Powiatowym Urzędzie Pracy status bezrobotnego przyznano 173 osobom. To dane za okres od 1 do 16 kwietnia. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele PUP, ta liczba nie odbiega specjalnie od normy.

- Zainteresowanie rejestracją w tutejszym Urzędzie jest porównywalne do tego samego okresu ubiegłego roku. W miesiącu kwietniu 2019 r. zarejestrowano 450 osób bezrobotnych – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

Kolejne firmy zapowiadają zwolnienia grupowe w Katowicach

Co istotne, choć kryzysu na rynku pracy nie widać jeszcze w statystykach dotyczących liczby bezrobotnych, to zdecydowanie widać go w planach firm. Kolejne przedsiębiorstwa zapowiadają bowiem przeprowadzenie zwolnień grupowych, choć nie wszystkie redukcję kadr uzasadniają obecną sytuacją.