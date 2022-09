Finał MŚ w Katowicach: Polska - Włochy. Co za emocje w Spodku! Zobacz ZDJECIA kibiców

Polska - Włochy. Kibice Biało-Czerwonych w finale MŚ dorównali naszym siatkarzom

Trybuny legendarnej katowickiej hali wypełniły się kompletem widzów. Sympatycy siatkówki zjechali na Górny Śląsk z całej Polski, by być świadkami historycznego wydarzenia. Bilety na finał rozeszły się błyskawicznie. Pod Spodkiem krążyli przed meczem kibice oferujący za wejściówki ponad tysiąc złotych, ale chętnych do sprzedaży kart wstępu było jak na lekarstwo.

Włosi w pierwszym secie grali świetnie, ale to właśnie polscy fani do spółki z imponującym zagrywką Mateuszem Bieńkiem odwrócili losy rywalizacji. Im trudniejsze piłki podbijali rywale w obronie tym mocniej bili w ręce kibice Biało-Czerwonych napędzając naszych siatkarzy do walki.