Filmowy sierpień w kinach Helios. Co nowego na ekranach?

Gorąca nowość tego tygodnia to „Gran Turismo”. Ta wciągająca opowieść jest inspirowana popularną grą na konsole o tej samej nazwie, ale też prawdziwą historią. Miłośnikiem gry był bowiem Jann Mardenborough, który z gracza stał się… profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Dokonał tego dzięki wygraniu konkursu organizowanego przez GT Academy Nissana, który polegał właśnie w grze w Gran Turismo. Film przybliża jego niecodzienną ścieżkę kariery, a także pokazuje, że gry mogą stać się przepustką do spełnienia marzeń.

W repertuarze znajdą się także kinowe hity tego roku, na czele z „Barbie”. Jeśli ktoś nie widział jeszcze największego blockbustera ostatnich miesięcy, Helios zaprasza do tego, by to nadrobić! Uwzględniając potrzeby widzów ukraińskojęzycznych, film zostanie zaprezentowany również w języku ukraińskim. Na ekranach kolejny hit wakacji – „Oppenheimer”. W wybranych kinach fani kina będą mogli ten film zobaczyć także w języku ukraińskim. Miłośnikom mocnych wrażeń spodoba się „MEG 2: Głębia” – megaprodukcja o walce z zabójczymi rekinami. Natomiast dzieci i nie tylko Helios zaprasza na animację „MAVKA i Strażnicy Lasu”, opowiadającą o przygodach młodej czarodziejki. W części kin ukraińskojęzyczni kinomani będą mogli obejrzeć film w wersji oryginalnej.