Filmowe nowości w kinach Helios. To warto zobaczyć!

Jedną z nowości tego tygodnia jest porywająca „Ukryta sieć” – thriller na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Szamałka. Jego bohaterką jest początkująca dziennikarka, Julita. Kiedy pewien celebryta ginie w tajemniczych okolicznościach, postanawia rozpocząć własne śledztwo. Kobieta liczy, że kontrowersyjny temat uczyni ją dziennikarską gwiazdą, jednak jej życie zakłócają coraz bardziej niepokojące zdarzenia. Nieznany przeciwnik inwigiluje ją przez urządzenia elektroniczne i zdobywa najbardziej prywatne informacje na jej temat. Nękana Julita wpada w zawiłą sieć intryg i kłamstw…

Druga polska premiera to długo wyczekiwany „Raport Pileckiego”. Film opowiadający o heroicznych dokonaniach rotmistrza Witolda Pileckiego to obowiązkowy seans dla miłośników historii. Tytułowy bohater pozwala się aresztować, aby trafić do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Za cel stawia sobie powiadomienie świata o Holokauście. W obozowej niewoli spędza aż 947 dni, po czym bierze udział w Powstaniu Warszawskim i walczy we Włoszech u boku generała Andersa. Powrót do ojczyzny kończy się dla niego tragicznie, gdyż zostaje aresztowany przez władze komunistyczne…