Filmowe lato w kinach Helios. Kinomani będą mieli okazję doświadczyć prawdziwego zastrzyku filmowych emocji.

„Pajęczyna” to wstrząsająca opowieść o chłopcu, który co noc słyszy niepokojące stukanie za ścianą sypialni. Później koszmar narasta, wraz z pojawieniem się wstrząsających wizji. Rodzice lekceważą strach syna, twierdząc, że dręczą go wytwory własnej wyobraźni. Skazany na samotną konfrontację z demoniczną siłą, zaczyna podejrzewać, że najbliżsi ukrywają przed nim straszną rodzinną tajemnicę.

Helios zaprasza widzów także na animację „Między nami żywiołami”. To pełnometrażowy film opowiadający o Mieście Żywiołów, gdzie mieszkają obok siebie przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Poznajemy Iskrę - twardą, wygadaną i wybuchową dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem.

W piątek, 28 lipca, w ramach cyklu NMF zostanie wyświetlony Wakacyjny Maraton Strachu. Podczas najbardziej przerażającej nocy lata, miłośnicy dreszczyku emocji będą mogli obejrzeć cztery mrożące krew w żyłach horrory. Najmłodszych kinomanów zainteresują natomiast Filmowe Poranki i „Strażak Sam”, których kolejna edycja zaplanowana jest na najbliższą niedzielę (30 lipca). Tradycyjnie przed seansem odbędą się liczne konkursy z nagrodami, a każdy uczestnik otrzyma „balonowy” upominek.

Z kolei w poniedziałek (31 lipca) fani cyklu Kino Konesera zobaczą na ekranach wybranych kin Helios dramat „Chłopiec z niebios”. Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego. Wszystkich miłośników sztuki, Helios zaprasza na niezwykłe widowisko teatralne. W ramach projektu Helios na Scenie, 2 sierpnia w wybranych kinach, odbędzie się pokaz spektakularnej sztuki pt. „Fleabag”. To opowieść, która prowokuje do refleksji, śmiechu i wzruszenia jednocześnie…