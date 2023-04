Filmowa wiosna w kinach Helios!

22 i 23 kwietnia Helios zaprasza na seanse specjalne animacji „Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!”. Rezolutna Kicia Kocia razem z przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem odkrywa odważnie świat i stawia czoła nowym sytuacjom. Jej przygody odzwierciedlają dziecięcą wrażliwość oraz ukazują pełną radości codzienność. Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej to idealna okazja na niezapomniany seans. Podczas pokazów nie zabraknie zabawy, przedszkolnych wyzwań czy niesamowitych odkryć, a przed seansem na młodych widzów czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Komedia „Skołowani” to polska wersja historii, która podbiła serca widzów na całym świecie. To pełna uroku opowieść o spotkaniu wiecznego „Piotrusia Pana” i przebojowej kobiety. Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy atrakcyjna kobieta bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na łatwy podryw. Ona ma jednak inny plan – przedstawia go swojej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej… 26 kwietnia, film zostanie zaprezentowany także w ramach cyklu Kino Kobiet. Tradycyjnie na Panie czeka moc atrakcji, konkursów oraz doskonałej zabawy.

„Renfield” to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult wciela się w postać wiernego sługi Drakuli – Renfielda, w tej roli widzowie zobaczą samego Nicolasa Cage'a. Renfield musi bezrefleksyjnie robić wszystko co każde zrobić mu jego Pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić czy istnieje inny świat i inne życie, niż te, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko jak to zrobić...