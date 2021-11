Festiwalu Roślin w Katowicach - ZDJĘCIA. Znajdziemy tam wiele rośli, głównie tropikalnych. Niektóre z nich przywieziono prosto z hodowli

Podczas targu można w okazyjnych cenach kupić wiele zielonych roślin doniczkowych. Część z nich przywieziono tu prosto od hodowców. Po wiosennej edycji organizatorzy wynegocjowali u nich jeszcze lepsze rabaty, co przełoży się na atrakcyjniejsze ceny. Wydarzenie zakończy się o godz. 20:00, ale powróci jeszcze w niedzielę. Będzie można się tam wybrać od 10 do 18.

Dziś o godz. 8 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się Festiwal Roślin. To ogromna wyprzedaż roślin doniczkowych. Ich ceny zaczynają się już od 5 zł i kończą na 125. Na miejsce przybyły setki osób, które chcą nadać swojemu mieszkaniu nieco tropikalnego klimatu.

Co znajdziemy na półkach i w jakiej cenie?

Ceny roślin są bardzo zróżnicowane. Wiele z nich można kupić już za kilka lub kilkanaście złotych. To m. in. Hedera helix czy Chamaedorea elegans, które są dostępne już od 5 zł, ale też Scindapsus pictum, Yucca, czy Calathea, za które trzeba zapłacić nieco więcej - od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.