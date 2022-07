Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2022 za nami – zobacz, jak bawiły się Katowice ZDJĘCIA

Tauron Nowa Muzyka – kilka scen i kilkudziesięciu artystów

Festiwal Tauron Nowa Muzyka to, jak pisze organizator, czołowe wydarzenie muzyczne w Polsce, prezentujące co roku najciekawszych debiutantów i największych klasyków współczesnej elektroniki, ale także artystów jazzowych, rockowych i hiphopowych. Wśród zapraszanych gości znajdują się również przedstawiciele muzyki współczesnej i awangardy. W tym opisie nie ma grama przesady. Impreza odbywająca się w terminie 21-24 lipca z pewnością zadowoliła fanów różnych gatunków muzycznych.

Wydarzenie rozpoczęło się w czwartek (21 lipca) koncertami w katowickiej Walcowni Cynku. Serce festiwalu przeniosło się później do Strefy Kultury, która niemal nieustannie tętniła różnorodną muzyką. Wielbicieli alternatywnego popu rozbujał Ralph Kaminski, miłośnicy nu-jazzu bawili się przy dźwiękach The Cinematic Orchestra oraz grupy Sneaky Jesus, która pojawiła się w festiwalowej rozpisce dosłownie w ostatniej chwili. Na fanów hip hopu czekał m.in. koncert Fisz Emade Tworzywo. A to tylko kropla w morzu wykonawców.