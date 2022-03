Festiwal Roślin po raz trzeci zawita do Katowic. W najbliższy weekend przez Spodek przewiną się setki hodowców

Festiwal Rośli doniczkowych ponownie w Katowicach

Podczas targu, w okazyjnych cenach, będzie można kupić wiele roślin doniczkowych. Część z nich zostanie tu przywieziona prosto od hodowców. Po jesiennej edycji organizatorzy wynegocjowali u nich jeszcze lepsze rabaty, co przełoży się na atrakcyjniejsze ceny.

Organizatorzy przekonują, że niskie ceny nie są spowodowane złą kondycją roślin. Według nich rośliny są wyższej jakości niż np. w marketach. Nie są też chore i są wolne od szkodników. Większość osób, które odwiedziły do tej pory festiwal, opuszczały go z pełnymi torbami pięknych roślin doniczkowych.

Poprzednie edycje, już od wczesnych godzin porannych, odwiedzały setki osób. Można się spodziewać, że tak będzie i tym razem. Ceny ponownie mają być bardzo zróżnicowane. Jak wynika z informacji podanych przez organizatorów, będą się zaczynać już od 5 zł, ale za najdroższą roślinę będzie trzeba zapłacić 550 zł.

W sobotę festiwal potrwa od 8:00 do 20:00, a w niedzielę od 10:00 do 18:00. Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia, przed wejściem znajdzie się stanowisko do dezynfekcji rąk, a w środku będzie obowiązywać zasada dystansu społecznego. Konieczne jest też zakrywanie ust i nosa.