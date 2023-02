Fantastyczny repertuar w kinach Helios

Porywająca premiera „Ant-Man i Osa. Kwantomania” to spektakularny powrót Scotta Lang i Hope Van Dyne jako słynnych superbohaterów. Razem z rodzicami Hope, Hankiem Pymem i Janet Van Dyne oraz córką Scotta, Cassie Lang przeżyją nowe przygody, przemierzając niezwykły kwantowy świat. Podczas tej misji będą musieli zmierzyć się z nieznanymi dotąd stworzeniami i zostaną zmuszeni do przekroczenia granic tego, co dotychczas uważali za możliwe…

W repertuarze Heliosa znajdzie się ponadto wyjątkowy film - „Titanic” w wersji 3D. Z okazji 25. rocznicy premiery kultowy film Jamesa Camerona ponownie pojawił się na ekranach kin! W tej przejmującej historii miłosnej widzowie zobaczą niezapomniany duet zdobywców Oscara - Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Ich płomienny romans rozgrywa się w czasie feralnego, dziewiczego rejsu „niezatapialnego” Titanica, największego ruchomego obiektu, jaki kiedykolwiek zbudowano.