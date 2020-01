Fabryka Czekolady w Silesia City Center ZDJĘCIA Atrakcja zostanie tu do 26 stycznia

Fabryka czekolady w Silesia City Center

W drugim tygodniu ferii zimowych Silesia City Center pojawiła się Fabryka Czekolady.

- W fabryce dzieci poznają proces tworzenia czekolady oraz przygotują własną tabliczkę tego specjału. Każdy odwiedzający strefę animacji otrzyma fartuch, rękawiczki oraz specjalny czepek – jak na prawdziwego cukiernika przystało - zapowiadają przedstawiciele SCC.

Jak to działa? - Na początku całego procesu najmłodsi otrzymają foremki, do których przeleją słodką masę z wielkiego kotła, następnie belgijski przysmak trafi do specjalnej maszyny formującej czekoladę. Na koniec każdy mały cukiernik przyozdobi swoją tabliczkę lukrem lub jadalnymi posypkami - to scenariusz pracy w Fabryce Czekolady.

To nie koniec czekoladowych atrakcji w SCC. W najbliższy weekend na Placu Śląskim pojawi się wielka czekoladowa fontanna.

Fabryka czekolady dostępna będzie do 26 stycznia w godzinach 12:00-18:00 na Placu Śląskim. Wstęp jest wolny