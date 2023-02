Emocje i pełna hala na finałowym meczu IEM Katowice 2023! Zobacz zdjęcia publiczności w Spodku

Finał CS:GO na IEM Katowice 2023. Komplet widzów i szaleństwo na trybunach

Zaczęło się! W Spodku trwa rywalizacja dwóch najlepszych męskich drużyn w CS:GO na świecie. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, o prestiżowe zwycięstwo na IEM Katowice 2023, czyli e-sportowym turnieju z najdłuższą tradycją w jednym miejscu, walczą niemiecki G2 i norweski Heroic. To drużyny, które w ostatnich miesiącach prezentowały najwyższą formę i typowane były do zwycięstwa na IEM Katowice 2023. O tym, kto okaże się lepszy i zapisze się w "Hall of Legends" przekonamy się wkrótce.

Na trybunach katowickiego Spodka zasiadł komplet widzów, którzy od samego początku spotkania żywiołowo dopingują obie drużyny. Fani z całego świata przyjechali do Katowic by wspierać swoich ulubieńców. Zaangażowanie fanów e-sportu w niczym nie ustępuje kibicom tradycyjnych sportów. Fani CS:GO mają ze sobą flagi, koszulki i inne różnego typu gadżety w barwach drużyn, którym kibicują. Na trybunach Spodka widać również wiele transparentów z hasłami, które mają zagrzewać zawodników do walki. Na IEM Katowice 2023 widzimy pełen parytet, e-sportową rywalizacją w równym stopniu wydają się być zainteresowani mężczyźni oraz kobiety.