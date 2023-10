Eksperymentalna moc dźwięku. FULCRUM już dziś w Tauron Lab

Już w najbliższy czwartek, 5 października o godz. 18.00, w Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które z pewnością zainteresuje miłośników dźwięku i pasjonatów ekologii. Fundacja Soundscape zaprasza na pokaz pracy Pawła Kulczyńskiego pt. "FULCRUM".

Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab

Wraz z postępem technologii dźwięku przestrzennego, otworzyła się nowa przestrzeń kreatywna dla artystów i kompozytorów. To pole eksploracji przestrzeni dźwiękowej stało się miejscem inspiracji dla twórców, którzy chcieli poszerzyć granice tradycyjnej muzyki. Niestety, ze względu na ograniczenia strukturalne instytucji akademickich, wielu artystów borykało się z brakiem przestrzeni do eksperymentowania z nowymi technologiami dźwięku. W odpowiedzi na tę potrzebę powstało wyjątkowe miejsce, które zajmuje się interdyscyplinarnymi aspektami estetyki przestrzennej dźwięku - Laboratorium Nowych Mediów Tauron Lab. Celem Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab jest rozwijanie umiejętności artystycznych i technologicznych wśród artystów pracujących z nowymi technologiami w procesie tworzenia muzyki. Jednym z kluczowych elementów tego projektu są pokazy podsumowujące, które stanowią kulminacyjny moment każdej rezydencji. Pełnią one nie tylko funkcję platformy dialogu między artystami a lokalną społecznością, ale ich zdaniem jest również upowszechnienie i popularyzacja nowych form muzycznych oraz podnoszenie świadomości słuchowej wśród odbiorców.

Paweł Kulczyński

Pierwszym rezydentem Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab jest Paweł Kulczyński, ceniony muzyk, eksperymentator i artysta dźwiękowy. Jest autorem niezwykłych koncertów plenerowych, fascynujących instalacji dźwiękowych oraz znakomitej muzyki teatralnej. Znany jest z tego, że używa zaawansowanych technik syntezy, kompozycji i projekcji dźwięku przestrzennego. Jego muzyczne eksploracje są złożone i odważne, oscylują na pograniczu elektronicznej muzyki awangardowej i eksperymentalnej. Kulczyński interesuje się społecznymi i przestrzennymi aspektami muzyki, fenomenologią audiosfery, akustyką, zdarzeniami losowymi i konceptualizmem. W swoich pracach skupia się na problematyce masowego wymierania, żałoby planetarnej i kryzysie klimatycznym. Twórczość Pawła Kuczyńskiego jest ceniona na całym świecie, co potwierdzają liczne współprace z czołowymi festiwalami i instytucjami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Artysta występował m.in. na festiwalach: Unsound w Krakowie, Nowym Jorku, Toronto i Bishkeku, Sacrum Profanum, CTM Berlin, Primavera Sound i Gwangju Biennale. Więcej informacji można znaleźć na stronie artysty: https://pawelkulczynski.com.

Wyjątkowy pokaz podsumowujący #1 rezydencję artystyczną

FULCRUM to wielokanałowa kompozycja ambisoniczna, którą moduluje się parametrycznie, a jej treść porusza kwestie ekologicznych strat spowodowanych kryzysem klimatycznym, zakłóceń środowiskowych i społecznych, włączając w to wyniszczające skutki wojen. Aby skonfrontować się z tą sytuacją, artysta zachęca do przeżywania żałoby i szukania nowych strategii adaptacyjnych. Koncept "mrocznej ekologii" autorstwa Timothy'ego Mortona jest tu niezmiernie wartościowym narzędziem: "Jest to stan rzeczy Antropocenu, gdzie ekologiczna świadomość (...) wikła nas wszystkich w rodzaj środowiskowego, kryminalnego filmu noir: tak jak detektyw jest również przestępcą, tak filozof jest tu elementem szeroko rozproszonego bytu, jakim jest gatunek ludzki i przyczynia się do masowego wymierania". - FULCRUM nie tylko eksploruje granice dźwięku przestrzennego, ale również stanowi artystyczne i krytyczne spojrzenie na obecne wyzwania ekologiczne. To zaproszenie do doświadczania dźwięku jako narzędzia refleksji, umożliwiającego zrozumienie i akceptację sytuacji, jak również poszukiwanie nowych strategii adaptacyjnych w obliczu współczesnych kryzysów środowiskowych - mówi Matylda Badera, kuratorka fundacji Soundscape.

Zanurz się w fascynującym świecie dźwięku i przestrzeni

Pokaz FULCRUM wykorzystuje wielokanałową syntezę ambisoniczną i przestrzenną propagację dźwięku. Za pomocą wirtualnego środowiska modularnego łączy różnorodne narzędzia, tworząc niepowtarzalne doświadczenie dźwiękowe i kompozytorskie. Podczas koncertu odbywającego się w ramach rezydencji, kompozycja zostanie przedstawiona za pomocą imponującego systemu dźwięku 3D, składającego się z 32 głośników. Jednym z ciekawszych aspektów FULCRUM jest jej elastyczność - może być dostosowana do różnych konfiguracji głośnikowych, co pozwala na dostarczanie przestrzennych kompozycji elektronicznych szerokiej publiczności. Tutaj każda nuta MIDI jest kierowana i rozmieszczana w przestrzeni niezależnie od innych dźwięków za pomocą złożonego procesu syntezy i propagacji dźwięku. Dzięki temu poszczególne elementy instrumentacji rozpraszają się w wirtualnej przestrzeni akustycznej, tworząc wyjątkowe i wielowymiarowe doznania dźwiękowe. Podejście to jest znacząco odmienne od tradycyjnej praktyki dostosowywania ścieżek stereo do wielokanałowych konfiguracji. Zamiast tego, kompozycja oferuje wyrafinowane bogactwo dźwięku przestrzennego w kompozycjach elektroakustycznych. To zapewnia publiczności wyjątkową okazję do zanurzenia się w fascynującym świecie dźwięku, który przekracza granice tradycyjnych koncertów.

Warto tu być

Jeśli jesteście gotowi na muzyczne i dźwiękowe doświadczenie, które poruszy Wasze emocje i skłoni do refleksji nad kondycją naszej planety, nie przegapcie tego wydarzenia. Pokaz FULCRUM nie tylko dotyka serc, ale także umysłów. To dzieło dźwiękowe, które wzywa nas do działania i stawia pytania o naszą odpowiedzialność za przyszłość życia na Ziemi. Najważniejsze informacje

Data: 5 października, godz. 18:00

Miejsce: Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab, parter budynku ASP, ul. Raciborska 50

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: zapisy

Wydarzenie na fb

Organizator: Fundacja Soundscape

Partnerzy: Tauron Polska Energia, ASP w Katowicach, Volvo Euro Kas

Koordynacja i kuratela: Matylda Badera, Piotr Ceglarek, Jan Dybała, Jakub Mokrzysiak

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Edukacja Artystyczna

