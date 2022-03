Dzisiaj przypada 74. rocznica urodzin słynnego śląskiego himalaisty i patrona Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – Jerzego Kukuczki

Góry były dla niego niemal całym światem

Jerzy Kukuczka urodził się w Katowicach 24 marca 1948 roku i choć związany był z tym miastem przez całe swoje życie, to sporo czasu spędzał jednak w podbeskidzkiej Istebnej, skąd pochodzili jego rodzice. Poza tym, kiedy tylko mógł, wędrował najpierw po Tatrach, Alpach, aż w końcu przyszedł czas na wspinaczki ku himalajskim szczytom. To właśnie ta górska przestrzeń stała się jego światem, a odkrywanie nowych jej elementów i doświadczanie majestatu gór – prawdziwą pasją oraz życiem. Najbardziej wyróżniającą cechą dokonań Jerzego Kukuczki było nowatorskie i pionierskie podejście do himalaizmu. Warto też przypomnieć, że podczas wędrówek ku himalajskim szczytom, towarzyszyło mu wiele znanych i cenionych w środowisku ludzi gór postaci, jak na przykład: Krzysztof Wielicki, Wojciech Kurtyka, Andrzej Zyga Heinrich, Artur Hajzer, Andrzej Czok, Tadeusz Piotrowski czy Carlos Carsolio.