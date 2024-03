Dziś Wielki Czwartek! Rozpoczyna się Triduum Paschalne. To najważniejszy okres w Kościele, poprzedzający święta Wielkiej Nocy

Znaczenie Triduum Paschalnego

Triduum Paschalne obejmuje trzy doby, inicjowane Mszą Wieczerzy Pańskiej. Ta celebracja na pamiątkę ostatniej wieczerzy wprowadza wiernych w wydarzenia, których Jezus doświadczył na końcowym etapie swojej ziemskiej misji. Wierni podążają za swoim Mistrzem z wieczernika do Ogrodu Oliwnego, gdzie został On pojmany, a następnie towarzyszą Mu na drodze krzyżowej, idąc za Nim na Golgotę. Wielka Sobota to czas oddania hołdu złożonemu do grobu Chrystusowi, a podczas Wigilii Paschalnej cieszą się z Jego zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią. Triduum Paschalne kończy się nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

Tradycje i obrzędy Wielkiego Czwartku

Obrzędy Mszy Wieczerzy Pańskiej

Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętnia ostatnią wieczerzę, podczas której Chrystus, w obecności swoich uczniów ustanowił kapłaństwo oraz Eucharystię. "Podczas tej mszy używa się kołatki zamiast gongu w czasie podniesienia."

Praktykuje się również obrzęd zwany Mandatum, czyli obmycia nóg dwunastu mężczyznom – tak, jak to zrobił Jezus wobec apostołów w wieczerniku. "Ten gest Chrystusa, naśladowany przez kapłanów w Wielki Czwartek ma przypominać o miłości bliźniego, która polega na wzajemnej służbie." Pod koniec mszy Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tak zwanej ciemnicy – czyli kaplicy adoracji – gdzie od tego momentu można adorować Go przez cały Wielki Piątek, aż do liturgii Męki Pańskiej. Podczas przenoszenia Najświętszego Sakramentu śpiewa się hymn świętego Tomasza „Pange Lingua Gloriosi”, czyli „Sław języku tajemnicę”. "Po liturgii, z ołtarza zdejmuje się obrus, krzyż, mszał i świece. Pozostaje on więc – tak jak Chrystus, Którego symbolizuje – pozbawiony szat oraz opuszczony."