Dzikie wysypisko w Katowicach. Mężczyzna zwoził furgonetką gruz i odpady poremontowe. Namierzyli go strażnicy miejscy

Powstanie dolina 5. stawów w Katowicach?

Urzędnicy ogłosili konsultacje w sprawie zagospodarowania kompleksu stawów we wschodniej części miasta, chodzi o Borki, Morawę oraz stawy Hubertus I, II i III. Chcą, aby mieszkańcy odpowiedzieli na pytania, jakie funkcje tu widzą, co warto poprawić, co urządzić, a co zostawić jak...