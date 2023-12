Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą - dziś świętuje każdy łasuch! Zobacz najlepsze MEMY o czekoladzie - ona nie pyta, ona rozumie... NB, KK

Dziś obchodzimy Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą. To święto wszystkich łakomczuchów, którzy kochają ten kakaowy wyrób. A jak wiemy - czekolada jest dobra na wszystko i ze wszystkim! Dziś szczególnie. Możesz pokryć nią owoce, ciasta i wszystko to, co podpowie Ci fantazja! Wyjątkowy smak kusi nasze podniebienia i nie pozwala zjeść tylko jednej kostki. Mleczna, gorzka a może biała? Która dziś wpadnie w Twoje usta? Internauci już świętują!